20 luglio 1969: l'uomo sbarca sulla Luna

"Questo è un piccolo passo per un uomo, ma un grande balzo per l'umanità", con queste parole Neil Armstrong scese i gradini della scaletta, toccando la superficie della Luna, per poi iniziare una storica passeggiata sul satellite.



Il momento, avvenuto alle 22:17 ora italiana, fu l'apice della missione della nave statunitense Apollo 11. Il conduttore italiano Tito Stagno commentò il momento con un entusiastico "Ha toccato".



L'evento storico della prima era spaziale è stato seguito in diretta tv da 600 milioni di persone in tutto il mondo. In squadra con Armstrong anche Buzz Aldrin, che sbarcò anche lui sul satellite e Michael Collins, rimasto dentro il modulo a monitorare la situazione.