Centro storico: "ordinanza 98 da paura"

“Un’ordinanza da paura”. Così Paola Barbara Gozi, residente in Città, definisce l'ordinanza 93 che dispone la chiusura delle strade del centro storico – dalle 15 alle 24 - e i divieti di sosta, durante la manifestazione Timeline 2018, in programma dal 27 al 29 luglio prossimi. “Noi residenti siamo stati esclusi, anzi buttati fuori, scrive la Gozi, non solo dal nostro Centro Storico, ma da qualsiasi decisione presa in occasione degli eventi estivi”. Siamo favorevoli alla loro programmazione, aggiunge, ma con questa ordinanza, non abbiamo la padronanza di vivere tranquillamente la vita quotidiana: fare la spesa, prendere la macchina, risulta difficile tanto da organizzarsi con un planning per capire come potersi giostrare con giorni/orari/vie chiuse. Mi auguro, aggiunge, che nessun anziano, nessuna famiglia abbia una emergenza nei giorni ed orari nei quali dobbiamo essere tappati in casa. Se non si considera il residente come una ricchezza per il patrimonio di tradizioni e valori che costituisce l’identità del centro storico, conclude, si giungerà alla perdita, oltre che di quest’ultima, anche di una notevole risorsa in termini economici.