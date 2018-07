Chef Cracco a SanPa

Per la terza cena di beneficenza per festeggiare i 40 anni della comunità, ieri sera a San Patrignano Carlo Cracco

La cucina di San Patrignano per una sera è diventata stellata.

Ai fornelli c'era lui. Carlo Cracco, che ha guidato i ragazzi nella realizzazione di un menù speciale al gusto di solidarietà per 1800 persone.

Consigli, risate, un'esperienza unica per i ragazzi in percorso.

Non si è fatto trovare impreparato il giudice di Masterchef, che aveva mandato la scorsa settimana il suo sous chef Alberto Paserico a testare la cucina. “Non sapevo cosa fosse San Patrignano – ha detto - qui donate la vita”.

Non è mancato il suo cavallo di battaglia, a partire dal suo famoso tuorlo d'uovo.

A concludere la cena stellata, Enigma, il dessert ideato dal Pastry Chef riccionese Francesco Tommasini, ispirato ai valori della comunità.



Nel video l'intervista allo chef Carlo Cracco



Silvia Sacchi