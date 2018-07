Il futuro accessibile: udienza, tavola rotonda e concerto

“Le prime barriere ad essere abbattute sono quelle culturali” le parole del Segretario di Stato Augusto Michelotti che ha presentato davanti alla Reggenza le associazioni di volontariato sammarinesi.

L'udienza è stata l'occasione per annunciare l'evento “Tuttavia.. il futuro è accessibile” promosso per l'Anno Europeo del Patrimonio Culturale che si svolgerà questo pomeriggio e in serata. Un momento importante per il Paese che nel celebrare il decimo anniversario della sua iscrizione sulla lista del Patrimonio Mondiale dell'Umanità, intende riaffermare l'impegno a proseguire con determinazione il percorso intrapreso al fine di garantire ad ogni cittadino e ospite della Repubblica la possibilità di poter apprezzare il suo peculiare patrimonio architettonico e paesaggistico. Un “obiettivo ambizioso – hanno detto i Capitani Reggenti – ma imprescindibile per uno Stato attento al rispetto della dignità e dei diritti di ogni persona”.



Tra i relatori della tavola rotonda "Il futuro accesibile, il patrimonio culturale e il turismo per tutti" di questo pomeriggio alle 17.30 in Piazza Grande a Borgo Maggiore anche la parlamentare Lisa Noja, intervistata nel video.