Nuovo totem defribillatore al parco del Marano. "Iniziativa importantissima per il territorio" sottolinea il capitano di castello Fanny Gasperoni

Il ricordo a Thomas Serrandrei

Inaugurato al parco del Marano un nuovo totem defribrillatore. Non a caso per l'occasione è stata scelta la data di oggi proprio perché in concomitanza con Marano Rock festival e in ricordo di Thomas Serrandrei, il sammarinese prematuramente scomparso meno di un anno fa. Presente il capitano di castello Fanny Gasperoni. Sottolineata la grande valenza sociale dell'iniziativa: poter disporre di tali dispositivi collocati in diverse zone del territorio ha consentito negli anni di salvare molte vite.



Nel video intervista a Marina Foscoli, presidente società sammarinese cardiologia