Proseguono le visite nei castelli della Repubblica da parte dei Capitani Reggenti: oggi Serravalle con la passeggiata dal parco Ausa fino al parlo Laiala

“Ringraziamo il castello per aver accolto la nostra iniziativa, queste esperienze solidificano i legami nella Repubblica”. Introducono così i Capi di Stato l'incontro con il Capitano di castello di Serravalle Vittorio Brigliadori nella sala della giunta. Queste giornate sono importantissime, spiegano i reggenti, per porgere maggiore attenzione alle varie zone delle nostra Repubblica spesso non sono abbastanza conosciute. Anche Brigliadori sottolinea come questo tipo di iniziative siano estremamente positive per tutta la cittadinanza. Dopo l'incontro nella sala della giunta la camminata è partita dall'ex stazione della ferrovia di Dogana, parco Ausa, per poi proseguire lungo il futuro percorso ciclo pedonale e terminare al parco Laiala. Questa passeggiata vuole essere anche un segnale, conclude la Reggenza, per far vedere che le istituzioni sono vicine alle opere di rinascita e riqualificazione dei nostri sentieri naturali.