Migranti, Avramopoulos: "Sostegno all'Italia, serve risposta strutturale"

L'Europa sarà al fianco dell'Italia sulla questione migrazione. A dichiararlo è il commissario Ue Dimitris Avramopoulos che, in un'intervista a Repubblica, ha espresso sostegno e solidarietà al Paese per quanto fatto in questi anni. "Serve una soluzione strutturale", ha affermato, cioè la riforma del trattato di Dublino.



Proprio ieri 40 persone a bordo di un gommone sono state soccorse dalla guardia costiera libica. E Papa Francesco, durante l'Angelus, ha lanciato un appello alla comunità internazionale affinché "agisca con decisione e prontezza per evitare che simili tragedie si ripetano". In merito ai centri di controllo in Europa, Avramopoulos ha spiegato che si sta lavorando a un meccanismo per identificare i migranti che arrivano, per proteggere chi ha bisogno e rimpatriare gli altri. Sulla creazione di piattaforme in Africa, sarà proposto un metodo funzionante e si andranno a cercare governi pronti a cooperare.



mt