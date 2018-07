Una pista ciclabile sulle tracce dei binari della tratta Rimini-San Marino

Recuperare il vecchio tracciato ferroviario Rimini-San Marino come percorso ciclopedonale e promuovere il turismo escursionistico nel progetto ideato da un architetto sammarinese e approvato dalla Segreteria di Stato al Territorio.

Un progetto per riutilizzare il vecchio tracciato ferroviario e creare una nuova viabilità in Repubblica.

Il progetto ha superato lo studio di fattibilità e l'approvazione come Piano Particolareggiato di interesse pubblico.

Ad oggi è stato dato mandato con risorse per realizzare il primo stralcio del tratto da Parco Ausa al Parco Laiala, per il quale sono in essere gli espropri ai privati per pubblica utilità.

Proprio per questo le tempistiche di realizzazione si sono dilatate, ma nell'incontro con il Segretario di Stato per l'Ambiente Augusto Michelotti dello scorso Dicembre "l'intenzione – ha detto il progettista incaricato Luca Zanotti - è che il progetto debba continuare".

Attualmente i tecnici sono in attesa della programmazione dei lavori e di uno stanziamento dei fondi per poter procedere con i lavori.

Un'idea nata per lo sviluppo che sta avendo nell'ultimo decennio il turismo sostenibile.

Il progetto non verterà solamente sul riutilizzo del vecchio tracciato ferroviario, ma verrà implementato con ulteriori passaggi ciclopedonali.



Nell'intervista all'architetto Luca Zanotti spiega quali.



Silvia Sacchi