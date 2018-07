Violenza, Vanessa D'Ambrosio (SSD): "Dobbiamo farci carico di questa realtà"

La consigliere di SSD Vanessa D'Ambrosio interviene sul tema della violenza e su come combatterla a 7 anni dagli attacchi a Olso e Utoya del 22 luglio 2011. Ad oggi, scrive, la situazione non è migliorata a livello internazionale e sempre più persone sono vittime di intolleranza, xenofobia e razzismo. Come politici, afferma, dobbiamo farci carico di questa realtà. L'invito è quindi a non pronunciare discorsi caratterizzati da odio anche in contesti come quello del Consiglio Grande e Generale.



Il comunicato integrale