Il Comitato #Rispetto chiede al Governo di ripensare la Buona Scuola

Sul decreto Scuola interviene anche il Comitato civico #Rispetto esprimendo forti perplessità e preoccupazione. “Il decreto – fanno notare - prevede una riduzione complessiva del 10% della spesa corrente nei prossimi tre esercizi finanziari.



Ma come si concilia questa esigenza al risparmio - si chiedono - con quelle della Buona Scuola? E ancora: “Come si concilia questa politica dei tagli con i livelli ormai standard raggiunti dagli altri Stati europei? Come riuscirà la Scuola Sammarinese – domandano infine - a supportare gli imprescindibili costi della Formazione dei docenti; delle nuove sfide legate all’alfabetizzazione digitale, alla promozione della creatività (musica ed attività espressive), alla conoscenza delle lingue comunitarie, alle competenze di cittadinanza; della preparazione degli insegnanti di sostegno su cui non è stata ancora fatta una riflessione organica?”



#Rispetto chiede al Governo di ripensare la Buona Scuola, che non si fa con la retorica – sottolineano - e neppure con le improvvisazioni, ma con un corpo docente messo in condizioni di poter svolgere al meglio la propria delicata ed umanamente intensa attività”.