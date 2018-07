Fake news: a Urbino primo corso rischio manipolazione media

Un corso sul rischio di manipolazione dei media da parte dei social e come evitarlo: l'Istituto per la formazione al Giornalismo di Urbino ha deciso - primo in Italia - di inserire nel suo piano di studi una serie di appuntamenti dedicati a quello che è uno dei più recenti rischi del mondo dell'informazione, che convive ma si sviluppa anche indipendentemente dal fenomeno drammatico della fake news. "Nel corso degli ultimi anni - spiega Lella Mazzoli, direttrice dell'Ifg - abbiamo assistito all'emergere di una nuova forma di manipolazione dei media. Si tratta di una vecchia etichetta che assume un nuovo significato. Non si tratta tanto di come i media manipolano l'opinione pubblica, ma come essi viceversa sono soggetti ad essere manipolati attraverso attività mirate che hanno luogo in rete spesso attraverso i social media". Consapevoli che per il giornalista del futuro riconoscere queste ed altre forme di manipolazione sarà una delle competenze centrali, così che si possa in maniera trasparente e responsabile decidere attentamente cosa amplificare o no, l'Istituto ha deciso di affrontarlo di petto, appunto con dei seminari teorico-pratici che saranno tenuti da docenti e ricercatori del LaRiCA, il Laboratorio di Ricerca sulla Comunicazione Avanzata - Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo". Di questo problema parla a lungo un recente report intitolato The Oxygen of Amplification pubblicato da Data&Society. Il corso partirà dalla guida tattica che è parte di questo report e avrà come premessa necessaria la consapevolezza della centralità di questo tema etico per il buon funzionamento e la reputazione del sistema dell'informazione del nostro Paese. Sul sito è disponibile il bando per il biennio 2018-2020 dell'Istituto per la formazione al giornalismo di Urbino.