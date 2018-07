Decreto scuola: gli insegnanti chiedono alla Reggenza abrogazione 4 articoli

A Palazzo Pubblico una delegazione di insegnanti, dei vari plessi scolastici sammarinesi, sono stati ricevuti dai Capitani Reggenti, Stefano Palmieri e Matteo Ciacci in udienza privata.

Si è parlato del recente “decreto scuola” varato dal governo, che ha suscitato in questi mesi preoccupazione nel corpo docente. La richiesta fatta alla Reggenza riguarda l'abrogazione dei primi 4 articoli del decreto, quelli che andrebbero a peggiorare le condizioni di lavoro - ci spiegano i professori. I più colpiti risulterebbero i plessi della scuola materna a cui, secondo i nuovi criteri utilizzati per elaborare il 'piano cattedre', non verrebbero assegnati 6 insegnanti.



Nel video l'intervista a Claudio Mancini, insegnante Scuola Secondaria Superiore