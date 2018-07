Il Comitato per le unioni civili invita i sammarinesi al Rimini Summer Pride

Dopo la Commissione per le pari opportunità, anche il Comitato Promotore della legge per le unioni civili invita i sammarinesi sabato pomeriggio al Rimini Summer Pride.



Il Comitato sarà presente con uno striscione e con l'intervento sul palco di Paolo Rondelli. Tutto questo, scrive, è stato possibile anche grazie a tutte quelle persone che hanno firmato a sostegno della legge. Quello di sabato, conclude la nota, sarà un passo importante per San Marino, un passo che dal non esistere della frammentazione porta all'esistere di una moltitudine.



Il Comunicato Stampa