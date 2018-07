Ospedale: parcheggio principale chiuso dal 31 luglio al 3 agosto



Chiusura della Farmacia di Faetano nella giornata di venerdì 27 luglio

L'Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici comunica che, dalle ore 6 di martedì 31 luglio alle ore 18 di venerdì 3 agosto, il parcheggio dell’Ospedale di Stato - nella zona antistante l’ingresso principale e l’anello adiacente al parcheggio multipiano P4 (sottostante la filiale della Banca di San Marino) - resterà chiuso al traffico il rifacimento dell’asfaltatura. L'AASLP precisa che i piani – 1 e 0 parcheggio multipiano P4 con ingresso da Via Scialoja rimarranno accessibili e che i percorsi alternativi saranno debitamente segnalati.



Mentre l'ISS avviva che domani, venerdì 27 luglio, resterà chiusa per l’intera giornata la farmacia di Faetano. Chiusura anticipata invece, nella giornata di sabato 28 luglio, per la farmacia di Gualdicciolo che chiuderà alle 13:45 anziché alle 19:30.