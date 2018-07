Il presidente Mattarella alla stampa: "Governare il linguaggio, contraddire opinioni diffuse"

Alla cerimonia del ventaglio il capo dello Stato ha ricordato l'esercizio delle responsabilità da parte di ogni cittadino

Al Quirinale la tradizionale cerimonia del Ventaglio tra il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e i rappresentanti della stampa.



Un'occasione per ribadire l'importanza primaria della libertà di informazione. Così il presidente Mattarella ha definito la tradizionale cerimonia del ventaglio coi rappresentanti della stampa. Presente anche la Stampa Estera, con una delegazione guidata dalla presidente Esma Çakır.

Il capo dello Stato ha voluto ricordare come la libertà di informazione non sia un prodotto, ma un diritto fondamentale, tutelato dalla Costituzione, e di come alimenti il circuito democratico. C'è abbondanza informativa, ha aggiunto, offerta dal web, preziosa ma guai a ridurre il livello d'approfondimento e la capacità di stimolare riflessioni. Bisogna anche governare il linguaggio, se necessario contraddire opinioni diffuse, con coraggio.

Nell'augurarsi che l'Europa rilanci il ruolo dell'Unione, il presidente ha lodato l'opera realizzata quest'anno da Marianna Degli Esposti, raffigurante proprio l'Europa, legata da minuscoli ritagli di giornale: un tessuto connettivo inestricabile, ha concluso il presidente Mattarella, che ha nella stampa l'elemento portante di questa connessione.



Francesca Biliotti



Nel video l'intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella