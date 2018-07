Rtv: conti, produzioni e piano frequenze al centro del Cda

Ultimo Consiglio di Amministrazione a San Marino Rtv prima della pausa estiva. Al centro il monitoraggio sull'andamento finanziario, le produzioni e gli aggiornamenti legati al nuovo piano frequenze. Il Cda ha inoltre richiesto alla Direzione di riferire nella prossima convocazione in merito alla nuova legge sulla privacy e ai relativi impegni aziendali. “Un buon Cda - sostiene il Direttore Generale Carlo Romeo - molto concreto e positivo. E' un anno sicuramente non facile per tante ragioni – aggiunge - ma che Rtv sta affrontando al meglio. Periodo complesso anche per l'attesa dei nuovi scenari internazionali legati alle frequenze; una situazione – conclude - che entro dicembre dovrà essere definita dagli organismi internazionali di Ginevra". Confermato infine il Gala di presentazione del palinsesto 2018/2019 che si terrà sabato 29 settembre all'Hotel Palace di Serravalle.