Eclissi da record: appuntamento "rosso" in cielo

Questa sera si verificherà la più lunga eclissi di Luna del XXI secolo. Interamente visibile a San Marino, la luna per l'occasione si vestirà di rosso, insieme a Marte, che si mostrerà più grande del solito.

Si sono dati uno strano appuntamento in cielo.

Dress code, rosso.

Luna e Marte: una coppia che terrà svegli e con il naso all'insù.

Ma procediamo per gradi.

La Terra si troverà tra il Sole e la Luna e proietterà sul satellite un cono d'ombra. La Luna si troverà all'apogeo, cioè nel punto più lontano dalla Terra, che determinerà un minor diametro apparente e un movimento più lento lungo la sua orbita, così che attraverserà più lentamente anche l'ombra della Terra rimanendo nella zona della totalità per un tempo record. Ben 103 minuti, con la fase di totalità tra le 21.30 e le 23.13 e apice alle 22.22, anche se la Luna entrerà nella prima fase di penombra già dalle 19.14 e lo spettacolo terminerà all'1.30.

La luna per l'occasione si tingerà di rosso: i raggi solari passeranno attraverso l'atmosfera terrestre prima di illuminare la Luna e la componente dello spettro che l'attraversa indenne è quella rossa.

Ma c'è di più: ad accompagnarla a distanza ravvicinata, ci sarà anche il Pianeta rosso, accanto alla Luna in un uno speciale abbraccio che gli esperti chiamano congiunzione. Marte apparirà più grande nel cielo, circa il 10% in più, come non lo si vedeva da 15 anni, per la cosiddetta grande opposizione del 2018.

Sarà infatti nella posizione opposta al Sole rispetto alla Terra e apparirà più luminosa che mai.



Silvia Sacchi