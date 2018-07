Gli insegnanti delle Elementari ringraziano per il sostegno contro il "Decreto scuola"

I docenti delle Scuole Elementari ringraziano tutti coloro che si sono impegnati in iniziative personali e che hanno condiviso le loro perplessità in merito al "decreto scuola".



"Riteniamo", scrivono in un comunicato, "che il dibattito scaturito, l’impegno di tante persone, le diverse esternazioni, anche quelle che esprimono opinioni diverse dalle nostre, rappresentino un sintomo di vitalità che pervade il paese, una manifestazione di diffusa partecipazione che conferma la vocazione democratica della Nostra Antica Repubblica."



Sul finale un pensiero sul futuro della scuola, che si dicono "certi che tutti abbiano a cuore" come "importantissimo investimento sul futuro del nostro paese".



Il comunicato stampa insegnanti