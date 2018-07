Michelotti:“Il trasporto celere Rimini - San Marino sta diventando realtà concreta”.

Il Segretario di Stato per il Territorio porta la viabilità e il progetto della monorotaia sui tavoli della politica italiana.

L'incontro con l’Assessore ai Trasporti dell'Emilia Romagna Raffaele Donini, nonostante i timori della vigilia legati al tema in oggetto, “è andato benissimo”.



Si è parlato di viabilità, sicurezza della superstrada, realizzazione di una rotonda a Rovereta per The Market e naturalmente di monorotaia. San Marino non è stato liquidato con frasi di circostanza ma ci saranno sviluppi: con Regione ed ANAS verrà avviato un tavolo di lavoro bilaterale e a settembre si terrà un incontro congiunto a Roma. “Le nostre proposte, idee e anche critiche rispetto a quello che è l'assetto viario – afferma Michelotti - sono state capite. L'assessore Donini, che è persona molto pratica, ci ha invitato a Roma per definire tutta una serie di punti che diventino certezze per il nostro paese”.



La porta quindi è aperta a diverse possibilità che però vanno ancora sciolte con il comune di Rimini. “Abbiamo avuto degli abboccamenti, ci è stato garantito qualcosa ma dobbiamo decidere ancora tutto”. Michelotti non si fa scoraggiare dai tempi lunghi. “La mia idea – dice - è di cominciare sul nostro territorio dove posso agire in maniera molto più rapida. Poi eventualmente ricollegarlo all'approdo ideale della stazione di Rimini e aeroporto. Se riusciamo a farlo il nostro paese potrà fare veramente un salto in avanti”.



MF