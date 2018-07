Nomine Rai, fumata bianca: Salini amministratore delegato, Foa presidente

Completato il nuovo consiglio d'amministrazione con le proposte del ministro dell'Economia

La maggioranza di governo in Italia trova l'accordo sui nuovi vertici Rai, completando così le nomine del consiglio d'amministrazione della Tv pubblica.



Annunci rinviati, nomine slittate, riunioni di maggioranza a ripetizione, ma alla fine ecco che M5S e Lega sono riusciti a trovare l'accordo sui nuovi vertici della Rai: il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha proposto i nomi di Fabrizio Salini come amministratore delegato e di Marcello Foa come presidente. Quello di Salini era il nome già noto ed emerso nei giorni scorsi, caro al M5S: già direttore di La7, ora ricoprirà la poltrona più importante a Viale Mazzini. Foa invece venne assunto a Il Giornale da quello che aveva sempre considerato il suo idolo giornalistico, Indro Montanelli.

Con le nomine da parte del governo si completa il consiglio d'amministrazione della Rai: ne fanno parte anche i quattro consiglieri eletti dal Parlamento, ossia Igor De Biasio, espresso dalla Lega, Rita Borioni, nome del Pd, Beatrice Coletti candidata dal M5S dopo essere stata la più votata sulla piattaforma Rousseau, Gianpaolo Rossi, designato da Forza Italia. Il quinto consigliere, votato dai dipendenti Rai, è il tecnico di produzione Riccardo Laganà.



Francesca Biliotti