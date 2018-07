E' partita la prima edizione di Timeline

Alzata la sbarra di Timeline, si inaugura ufficialmente il primo viaggio nella storia di San Marino.

Dopo la stretta di mano tra il Segretario di Stato Augusto Michelotti e l'ambasciatore d'Italia a San Marino Guido Cerboni, è partito un corteo scortato da alcuni rievocatori lungo le vie di Città fino a Cava dei Balestrieri.

Si dà inizio così alla kermesse che ripercorre le epoche storiche sammarinesi. Sei i periodi portati in scena nella rievocazione storica a cielo aperto: si tratta dell’epoca romana, medioevale, dell’occupazione alberoniana, dell’epoca risorgimentale, della prima e della seconda guerra mondiale.

Presenti anche il Segretario di Stato Andrea Zafferani, la Direttrice dell'Ufficio del Turismo Nicoletta Corbelli e il direttore artistico Philippe Macina.

Fino a domenica 65 spettacoli al giorno e complessivamente saranno 700 i rievocatori che animeranno il centro storico.

Si ricorda che sarà possibile accedere alla Funivia per salire in Città solo se in possesso del biglietto della manifestazione.