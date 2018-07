Rimozione bomba: le vie interessate e i percorsi alternativi suggeriti domenica 29

Saranno circa 6.600 - 5.600 a Santarcangelo e un migliaio a Rimini - le persone coinvolte dalle misure predisposte per la mattina di domenica a causa del disinnesco e rimozione di un ordigno della Seconda Guerra Mondiale - una bomba d'aereo americana di oltre 200 chilogrammi - rinvenuto in un cantiere edile in via del Grano a Santarcangelo di Romagna. Nella cosiddetta 'zona rossa', ossia in un raggio di 1,4 chilometri dal punto di rinvenimento, è obbligatoria l'evacuazione totale a partire dalle ore 9 e il rientro potrà avvenire al termine delle operazioni previsto per le 12. Tutte le attività dovranno essere chiuse a partire dalle 7. Nella 'zona arancione' ossia in un raggio di 1,6 chilometri dal punto di rinvenimento l'evacuazione non è obbligatoria: i residenti potranno rimanere in casa con le finestre chiuse e le tapparelle abbassate ma non potranno uscire e circolare. La circolazione stradale nelle zone rossa e arancione sarà interrotta. L'autostrada A14 non sarà interessata da restrizioni.



Le vie del Comune di Rimini inserite nella zona rossa:



Le vie interessate dal divieto assoluto nel territorio del Comune di Rimini sono Via Brisighella dal civico 2 al 38, Via Carpinello dal civico 27 al 31, Via Emilia dal civico 371 al 416, Via Emilia Vecchia dal civico 2/A al 47, Via Linaro dal civico 2 al 29, Via Melara dal civico 1 al 10, Via Meldola dal civico 1 al 53, Via Montalaccio dal civico 1 al 5, Via Montiano dal civico 14 al 15/C, Via Roncadello dal civico 3 al 12, Via Ronco dal civico 2 al 5, Via Spinello dal civico 5/L al 30, Via Teodorano dal civico 1 al civico 4, Via Tredozio dal civico 2 al civico 57, Via Variano dal civico 1 al 2, Via Verghereto dal civico 1 al civico 3, Via Villalta dal civico 1 al 25.



Le vie del Comune di Rimini inserite nella zona arancione:



Le vie del territorio riminese interessate al divieto di circolazione sono: Via Bagnacavallo dal civico 1 al 15, Via Carpinello dal civico 1 al 35, Via Conventello dal civico 2 al 9, Via Emilia dal civico 305 al 369, Via Emilia Vecchia dal civico 1/A al 73, Via Galeata dal civico 9/A al 20, Via Modigliana dal civico 7/A al 11, Via Montiano dal civico 1/A al 37, Via Ronco civico 1, Via Spinello dal civico 2 al 8.