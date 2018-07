Summer Pride: a Rimini la sfilata per l'orgoglio Lgbt. Nel corteo anche un gruppo sammarinese

È la giornata del Summer Pride a Rimini, con la comunità Lgbt in strada per chiedere diritti. Il corteo è partito dal lungomare ed è arrivato fino a piazzale Fellini. Lungo il cammino animazione, musica dance, carri e colori arcobaleno.



Alla marcia ha preso parte una delegazione sammarinese del Comitato Unioni civili per San Marino che si identificava con uno striscione.



Sul palco di piazza Fellini l'intervento di Paolo Rondelli dedicato, tra le altre questioni, al progetto di legge sulle unioni civili a San Marino. Presente Karen Pruccoli, presidente della Commissione pari opportunità.



In mattinata era stata organizzata una 'contro-manifestazione' in centro, con una "processione di riparazione", curata dal comitato 'Beata Giovanna Scopelli'.



Nel servizio, il collegamento di Mauro Torresi e le interviste a Karen Pruccoli (presidente Commissione pari opportunità) e la testimonianza di una famiglia di Acquaviva