Oggi a Fiorentino l'inaugurazione la nuova sede della Giunta

Oggi inaugura ufficialmente la nuova sede della Giunta di Castello di Fiorentino.



La celebrazione del nuovo centro della vita del paese inizierà oggi alle 16:00 in Via la Rena 19, presso il Centro Sociale di Fiorentino. L'Ufficio Filatelico e Numismatico ha voluto celebrare l'evento con un annullo speciale per la giornata di oggi.



L'evento odierno, che entra nell'iniziativa "L'eccellenza nei Castelli", culminerà alle 17:30 con una passeggiata assieme alla Reggenza e l'esposizione di una mostra fotografica su Fiorentino e i lavori di realizzazione del Centro Sociale.