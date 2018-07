Caldo torrido su tutta italia fino al prossimo week end. Torna Caronte, 30 gradi e "notti tropicali"

Sull'Italia torna Caronte, il caldo africano già protagonista dell'estate 2017. Almeno fino a mercoledì i termometri segneranno in media 30 gradi su tutta la penisola con punte fino a 40 gradi in Sicilia e Sardegna. Non ci sarà tregua nemmeno nelle ore notturne, quando i valori termici scenderanno ma non in maniera significativa. Gli esperti spiegano che si tratta del fenomeno delle ”notti tropicali", serate in cui la temperatura minima non scende sotto i 20°C. Da venerdì previsti i primi temporali, al nord sulle Alpi, che abbasseranno le temperature mentre per avere un clima più mite al centro e al sud si dovrà aspettare almeno fino mercoledì 8 agosto.