Preparate cappellini, vestiti leggeri e tanta acqua. L'ondata di caldo più forte dell'anno continuerà fino la prossima settimana

Sull'Italia torna Caronte, il caldo africano già protagonista dell'estate 2017. Almeno fino a mercoledì i termometri segneranno in media 30 gradi su tutta la penisola con punte fino a 40 gradi nelle regioni del sud. In questi giorni, nelle nostre zone, è stata intensificata l'attività del piano per il contrasto delle ondate di calore coordinato da Ausl Romagna insieme agli Enti locali. Una serie di attenzioni per prevenire l'isolamento degli anziani e il conseguente disagio che col grande caldo può potenzialmente trasformarsi in criticità più gravi.



I consigli, che ricorda anche l'ISS, sono sempre gli stessi: bere molto e spesso, mangiare frutta e verdura, vestirsi leggeri ed evitare di uscire nelle ore centrali della giornata. Anche se, questo anticiclone, non darà tregua nemmeno nelle ore notturne. La sera infatti i valori termici scenderanno ma non in maniera significativa. Gli esperti spiegano che si tratta del fenomeno delle ”notti tropicali", serate in cui la temperatura minima non scende sotto i 20°C. Da venerdì previsti i primi temporali al nord, sulle Alpi, che abbasseranno le temperature. Per avere un clima più mite al centro e al sud però si dovrà aspettare almeno fino mercoledì 8 agosto.



Potenziato il piano dell'Ausl Romagna e del Comune di Rimini per la popolazione anziana