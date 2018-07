San Marino: arrivano altri parcheggi 'elettrici'

L'azienda dei Lavori pubblici sta predisponendo nei parcheggi di San Marino le piazzole di sosta per auto elettriche. Quelle che vedete, sono state appena realizzate al parcheggio 3 di Città. Due posti riservati proprio a coloro che hanno deciso di inquinare meno puntando sulle energie alternative.



Il segretario di Stato Marco Podeschi guarda all'idrogeno e alle auto elettriche e proprio un mese fa aveva annunciato l'arrivo di 18 nuove colonnine di ricarica. Si aggiungono alle quattro già attive, e sono gratuite fino al 31 dicembre.



Come delineato nel Piano energetico nazionale 2018-2021, approvato in Consiglio