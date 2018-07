Ryanair ci ricasca. Federconsumatori Rimini incontra i passeggeri danneggiati dalla compagnia per fornire consigli legali

La compagnia irlandese low-cost fa ancora parlare di se per i diversi voli cancellati. Negli ultimi mesi, a causa degli scioperi del personale, diverse tratte sono state cancellate, a Rimini e a Bologna, senza fornire spiegazioni esaustive e assistenza ai passeggeri. La Federconsumatori di Rimini parla di “comportamento scorretto da parte della compagnia” e viste le numerose richieste arrivate ha aperto uno sportello, con i propri avvocati, per fornire indicazioni e consigli a tutti gli interessati. Lo sportello sarà aperto in via straordinaria anche martedì 7 agosto per poi riprendere regolarmente nel mese di settembre.



Nel video intervista all'avvocato Enrica Tosi