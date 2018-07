Termina la 38° edizione dei Soggiorni Culturali con la consegna dei diplomi

Finisce la 38° edizione dei Soggiorni Culturali a San Marino con la consegna dei diplomi a Palazzo Begni ai 17 ragazzi e tutor. Ad assegnare gli attestati il responsabile delle comunità sammarinesi all'estero Mauro Maiani e il Segretario Particolare Samule Guiducci che ha letto anche la lettera, scritta per i ragazzi, del Segretario di Stato Renzi. Si conclude un percorso di tre settimane in cui i 17 ragazzi, arrivati da Stati Uniti, Argentina e Francia, hanno svolto lezioni di lingua italiana, storia sammarinese, dialetto e cucina tradizionale. Infine fra i diciassette partecipanti sono stati scelti tre che per merito, particolare interesse, e motivazioni dimostrate, potranno accedere di diritto ai lavori della Consulta dei Sammarinesi residenti all'estero nel prossimo mese di ottobre.