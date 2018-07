Usot: Timeline sinergia di eccellenza

Anche Usot celebra il risultato di Timeline parlando di tantissime presenze e di una pioggia di consensi per l'evento di punta dell'estate.



Il progetto, frutto di una sinergia vincente tra pubblico e privato, deve rappresentare, per Usot, il primo passo di un modus operandi destinato a diventare normalità anche in armonia, scrive, con quanto indicato dal Segretario Michelotti nel piano strategico per lo sviluppo del settore turistico.



La collaborazione fra le Segreterie di Stato, l'ufficio del turismo, le associazioni di categoria e le altre associazioni presenti nel Paese ha dimostrato, conclude la nota, che le competenze di ogni player del turismo sammarinese sono essenziali e capaci di realizzare un prodotto di assoluta eccellenza.