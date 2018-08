"PiùPerTe": da oggi disponibile la tessera per agevolare chi ha bisogni speciali e donne in gravidanza

Da oggi la tessera PIU’PERTE, per i residenti o turisti con una disabilità certificata dal 65%, sarà rilasciata dallo Spazio Disabilità presso lo Sportello Assistenza del Servizio Territoriale Domiciliare, a Borgo Maggiore. La Segreteria alla Sanità in collaborazione con l’ISS sta predisponendo la cartellonistica per il diritto di precedenza in tutti i Centri per la Salute e nelle farmacie per la richiesta e ritiro di certificati e medicinali. Prevede agevolazioni, sconti e servizi senza bisogno di produrre altri documenti e senza dichiarare palesemente il tipo di patologia è mira a ridurre il disagio e a favorire i processi di integrazione sociale.