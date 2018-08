Sanità: 24 le domande ai bandi di selezione per i primari di Ortopedia e Farmaceutica

Prosegue l'impegno dell'ISS per far fronte al fenomeno della cosiddetta “fuga dei medici”. Oggi la scadenza dei termini per partecipare ai bandi di selezione per i direttori di 2 Unità Organizzative Complesse

5 le domande per il ruolo di Primario di Ortopedia; ben 19 quelle per la direzione dell'Unità Organizzativa Complessa di Farmaceutica. Il termine per la consegna delle candidature – ai due bandi di selezione – era fissato per questa mattina alle 12. E c'è soddisfazione – all'ISS – per la partecipazione. 10 – tra coloro che hanno presentato la domanda – i residenti a San Marino; i restanti provengono da Marche ed Emilia-Romagna: a dimostrazione di una particolare attenzione, tra i professionisti delle Regioni limitrofe, alla realtà della Repubblica. Soddisfatto il Direttore Generale dell'ISS, Andrea Gualtieri. A fine mese i colloqui di selezione, che decideranno l'assegnazione dei ruoli. Si tratta di un ulteriore “step”, per far fronte alla cosiddetta “fuga dei medici”, che ha destato forti preoccupazioni nella cittadinanza. Il 20 agosto, invece, la scadenza dei termini per partecipare ai bandi per l'assunzione a tempo indeterminato di un totale di 9 medici, per i reparti di Ginecologia, Pediatria, Cardiologia, Ortopedia e Pronto Soccorso.