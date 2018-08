Filatelia: un annullo speciale in occasione del Convegno di Esperanto a San Marino

Il 18 agosto si terrà sul Titano il Convegno Italiano di Esperanto, che ha lo scopo di diffondere la lingua ausiliaria internazionale esperanto nella nazione.



Il tema scelto per il congresso, che sarà presentato in uno dei seminari, è “San Marino ed esperanto: piccole comunità e grandi valori”. Sono previsti gruppi di discussione e conferenze su diverse tematiche, con la collaborazione di congressisti di diverse nazioni.



L'Ufficio Filatelico ha previsto per l'occasione un annullo speciale che rappresenta una veduta della Prima Torre.