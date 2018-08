“PiùPerTe”: entra in circolazione la tessera per agevolare le persone colpite da disabilità. Sarà disponibile per residenti e turisti

Rilasciata dallo Spazio Disabilità allo Sportello Assistenza del Servizio Territoriale Domiciliare, a Borgo Maggiore, la tessera “PiùPerTe” entra in circolazione nel territorio sammarinese. Proprio lunedì il Congresso di Stato ha adottato la delibera di spesa di 87mila 300 euro per una serie di interventi a sostegno della disabilità. Riservata a residenti o turisti con disabilità certificata uguale o superiore al 65%, prevede agevolazioni, sconti e servizi su bisogni primari, trasporti pubblici e anche l'ingresso gratuito nei musei di stato.



L'obbiettivo della tessera è anche quello di fornire maggiore privacy alle persone disabili non essendoci più bisogno di dichiarare palesemente il tipo di patologia.



Nel video intervista a Simona Casagrande Responsabile Servizio territoriale domiciliare