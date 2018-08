Prosegue il caldo record in tutta Italia. Bollino rosso in 18 città italiane. A San Marino allerta meteo della Protezione Civile

L'ondata di caldo torrido prosegue in tutta Italia e durerà almeno fino a domani.



Oggi è previsto il picco massimo dell'afa record, con codice rosso in 18 città italiane: Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo.

L'allerta proseguirà domani in altre 12 città, toccando Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Genova, Milano, Perugia, Pescara, Torino, Trento, Venezia e Verona.



A San Marino la Protezione Civile ha diramato un allerta meteo codice giallo per criticità temporali, che durerà fino a domani. Le temperature oggi sfioreranno i trenta gradi. Domani la situazione migliorerà, con la possibilità di isolati temporali nella mattinata.