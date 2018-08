Rai: è stallo, Foa resiste "Resto e coordinerò il Cda"

Ancora stallo e polemiche sul cda Rai, il cui presidente eletto, Marcello Foa, è stato 'bocciato' in Commissione Vigilanza. Lui resiste e su Fb scrive: "Sebbene molti continuino a provocarmi in ogni modo, io non cederò a queste provocazioni e attenderò con molta serenità e fiducia che l'azionista mi dica cosa sia opportuno fare non nel mio interesse, ma nell'interesse della Rai. Dopo di che io mi adeguerò molto serenamente".



Foa intende restare nel Cda da coordinatore. Contro la sua scelta, il Pd fa sapere che intende salire al Colle dal capo dello Stato. E Fnsi-Usigrai si dicono pronti a impugnare gli atti illegittimi.