Testo Unico: gli ordini professionali smentiscono il Segretario al Territorio Michelotti

L'ordine degli Avvocati e Notai, l'ordine degli Ingegneri e Architetti e il collegio dei Geometri rimandano al mittente recenti dichiarazioni del Segretario Michelotti a San Marino Rtv sulla questione dell'articolo 79 del Testo Unico. In un comunicato si afferma infatti che, contrariamente a quanto affermato dal Segretario di Stato, le maggiori difficoltà e i maggiori costi nelle compravendite non sono attribuibili ai professionisti ma a chi ha introdotto l'attuale quadro normativo. Non solo. Nel comunicato, infatti, si sostiene inoltre che a sconfessare gli accordi presi non sono stati i professionisti ma “chi ha fatto, modificato e rimodificato le norme in pochi mesi, e a proprio piacimento”.