3 agosto 1975: Nasce la console per videogiochi domestica

I giochi elettronici e da sala giochi esistevano già sul mercato da tempo, ma fu solo dal 1975 che nacque il concetto di videogioco domestico, con l'Home Pong, la prima console per videogiochi di successo.



La grafica era in bianco e nero e il gioco consisteva in una sorta di "tennis elettronico" in cui due giocatori si sfidavano lanciando la pallina nel campo dell'altro giocatore.



Fu un successo di vendite immediato che aprì all'Atari le porte per la produzione di console su scala mondiale, dando il via ad una serie di sistemi sempre più evoluti in una sfida di innovazione e tecnologia che prosegue ancora oggi con Playstation 4, Xbox One e Nintendo Switch.