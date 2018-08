Estate "al top" con quasi due milioni di turisti in più nelle regioni italiane. Attenzione però agli spostamenti, week end da bollino nero su tutte le autostrade

Cercate, se potete, di non mettervi in viaggio sabato o domenica. Con l'inizio delle ferie, sulle principali strade e autostrade italiane, questo primo fine settimana di agosto è da bollino nero. Quasi 86 milioni di turisti, nel solo mese di agosto, visiteranno l'Italia. Oltre 1,6 milioni in più rispetto allo scorso anno. Numeri che emergono dall'indagine fatta da Confesercenti su 2297 strutture ricettive. Molto forte la domanda estera, la presenza di visitatori stranieri si aggira sui 50,6 milioni, 2,4% in più dell'estate scorsa. Più lenta la crescita di turisti italiani, che preferiscono le mete straniere allo stivale. Si stimano 35,5 milioni di presenze, solamente 400 mila in più del 2017. Il trend positivo è atteso in tutte le aree del paese anche se le più gettonate restano le località di mare. Ai primi posti delle regioni più visitate infetti risultano Toscana, Puglia, Sicilia, Sardegna e Romagna. Il presidente di Assoturismo Vittorio Messina è soddisfatto di questa stagione ma sottolinea che “bisognerebbe abbassare la pressione fiscale su tutto il comparto turistico e sostenere gli investimenti per rendere il settore più competitivo”.