Traffico e code su strade e autostrade italiane: oggi e domani i giorni peggiori per mettersi in viaggio

Scatta ufficialmente l'esodo estivo dei vacanzieri ma se riuscite evitate di mettervi in viaggio tra oggi e domani, soprattutto in direzione delle località marittime. Sulla A14 forti rallentamenti e code a tratti nel nodo di Bologna, tra Bologna e Cesena e tra Faenza e Bologna San Lazzaro. Per quanto riguarda le tratte marchigiane i rallentamenti si possono trovare tra Ancona e Grottammare. Traffico dovuto al grande afflusso turistico registrato in tutta Italia. Nel mese di agosto saranno quasi 86 milioni infatti i vacanzieri che visiteranno lo stivale, oltre un milione e mezzo in più dello scorso anno. Molto forte la domanda estera, la presenza di visitatori stranieri si aggira sui 50,6 milioni, 2,4% in più dell'estate scorsa. Il trend positivo è atteso in tutte le aree del paese anche se le più gettonate restano le località di mare. Ai primi posti delle regioni più visitate infetti risultano Toscana, Puglia, Sicilia, Sardegna e Romagna.