"Pyongyang non ha ancora fermato il programma nucleare e missilistico". L'accusa del rapporto Onu

Secondo un rapporto commissionato dal Consiglio di sicurezza dell’Onu ad alcuni esperti indipendenti la Corea del Nord non ha ancora fermato il suo programma nucleare e missilistico, violando di fatto le sanzioni delle Nazioni Unite.



Non si tratta dell'unica violazione, stando al documento la Corea del Nord avrebbe violato il divieto delle Nazioni Unite d’esportazione di carbone, ferro e altre merci nordcoreane per diversi milioni di dollari.Per l'ONU in Corea si riscontra un "massiccio aumento" di contrabbando via nave di prodotti petroliferi, colpiti dalle sanzioni, e si starebbe cercando di vendere armi all'estero. Pyongyang inoltre avrebbe anche tentato di fornire un piccolo armamento e armi leggere, oltre che altri equipaggiamenti militari” alla Libia, allo Yemen e al Sudan.