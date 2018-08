Torna la Festa di Corianino. Tutti a bordo del "carrobus"

Una tradizione che rinnova da anni la collaborazione della Giunta di Castello di Faetano con il Circolo Ricreativo Democratico di Corianino. La "Sagra Contadina" rimane uno degli eventi più apprezzati dai frequentatori che possono passare una giornata all'insegna del buon cibo e della buona musica, nella cornice della Piazza di Corianino.



La festa, organizzata in concomitanza con la processione in onore della Madonna della Neve, prevede per domenica 5 agosto musica, stand gastronomici con piadine farcite, insalate, gratin o la "tradizionale" bistecca e l'orchestra spettacolo "La terza idea".



Grande attesa anche quest'anno per il "carrobus", il trattore che porterà adulti e bambini nei sentieri caratteristici faetanesi, per far riscoprire a tutti le naturali bellezze delle campagne del luogo.