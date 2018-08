Ucraina: economia della Crimea in declino a seguito delle sanzioni

la corrispondenza settimanale di Viktoria Polischuk

I terroristi filo-russi continuano a provocare i soldati ucraini lungo l'intera linea del fronte nel Donbass. Dall'inizio dell'anno gli osservatori OSCE hanno confermato che a farne le spese sono stati 161 civili. Dal 1 gennaio, fino alla fine di luglio, 29 persone sono rimaste uccise e 132 ferite. La Croazia ospiterà, durante le ferie estive, 100 bambini ucraini i cui genitori sono morti a causa del conflitto nell'est dell'Ucraina, o sono impegnati in operazioni militari al fronte. Il Governo croato si è assunto i costi dei pernottamenti, dei pasti, dell'intrattenimento e dei viaggi fino al Mare Adriatico. Le spiagge del Mar Nero, nella Crimea occupata, sono per lo più vuote. L'ultima grande rete del Best Western Hotels&Resorts ha lasciato Sebastopoli. Altre grandi compagnie, inclusi McDonald's e Radisson Hotels, se ne erano andate entro il 2014. Come è noto le sanzioni includono un ban sugli investimenti in Crimea, sugli accordi d'affari con le imprese nella blacklist, e il divieto – per le compagnie occidentali – di raccogliere fondi attraverso banche della Crimea. Nel corso degli ultimi 4 anni, a causa del declino del flusso turistico dall'Ucraina continentale, molti piccoli hotel familiari hanno chiuso. Fino all'annessione circa 6 milioni di turisti, ogni anno, visitavano la Crimea regolarmente. Ora il numero si è ridotto di 3 volte.