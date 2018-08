Reggenza: i Capi di Stato ricevono in udienza il Gruppo C'è

A Palazzo Pubblico, nell'Aula del Consiglio, i Capi di Stato hanno ricevuto in udienza i membri del Gruppo C'è, in occasione della presentazione del progetto di rinnovamento aziendale. Concluso infatti, nei giorni scorsi, l'iter per l'acquisto per il 49% del pacchetto azionario della società Centro Commerciale C'è spa, dalla multinazionale francese Auchan. Un accordo raggiunto grazie all'intesa con la cooperativa Coal di Ancona. Ad introdurre Luigi Mazza, per il Gruppo C'è – ed il Presidente di Coal Carlo Palmieri -, il Segretario di Stato Zafferani, che ha parlato del Gruppo come di una realtà molto rilevante per la Repubblica, con circa 170 dipendenti occupati in territorio, in gran parte residenti. La Reggenza ha espresso compiacimento per questo progetto di rinnovamento, che – hanno sottolineato i Capi di Stato – consentirà di avere una proprietà completamente sammarinese. “Il nostro Paese – hanno detto – guarda con fierezza a questa, così come a tutte le importanti realtà imprenditoriali, con un forte radicamento nel territorio, che riescono a consolidare la propria presenza sul mercato mostrando di avere le capacità, le risorse e le professionalità per guardare con fiducia al futuro”.