Nicola Renzi: si punta ad accordi contro le doppie imposizioni e per la promozione degli investimenti con la Cina

Sabato scorso la firma del nuovo memorandum con il colosso cinese ZTE. Ma i già ottimi rapporti del Titano con Pechino sono destinati ad intensificarsi ulteriormente, come ricorda il Segretario di Stato agli Esteri

Ha radici profonde, ma è in continua evoluzione il rapporto che lega la piccola Repubblica di San Marino ed il gigante asiatico. Sabato il memorandum in materia di telecomunicazioni, con ZTE; nell'occasione il Segretario di Stato agli Esteri si era intrattenuto a colloquio con l'ambasciatore della Repubblica Popolare Cinese. In precedenza – a Roma – era stato proprio Nicola Renzi a far visita al diplomatico di Pechino; nell'incontro si era parlato della volontà di dare concretezza ai rapporti. Tra i temi in discussione i contatti, e gli scambi, in essere nell'ambito degli organismi multilaterali; espressa anche la volontà di San Marino di promuovere accordi contro le doppie imposizioni fiscali, e per la protezione e promozione degli investimenti con la Cina. Ma non solo, tra i campi di collaborazione vi è anche la promozione culturale e la formazione.