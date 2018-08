CSU: "Cucine ISS, verso l'esternalizzazione?"

Il dubbio delle Federazioni Pubblico Impiego CSU dopo che, dicono, da mesi non arrivano risposte dall'ISS sulla qualità di un servizio che cala

“Dopo due incontri e 6 mesi di rassicurazioni verbali, la cucina dell'ospedale resta sotto organico e continua ad operare con grandi difficoltà”. E' la nuova denuncia della CSU che ai vertici ISS pone richieste e domande – come quella che venga “restituito al servizio cucina il personale spostato e adibito ad altre mansioni“ – accusando la stessa Direzione di tergiversare, “senza porre rimedio alla situazione”. Il solito “muro di gomma” - prosegue la Federazione Pubblico Impiego CSU – che trova precedenti nella “telenovela casale la Fiorina o sull'organizzazione della Terapia Intensiva”.



Poi l'interrogativo definito “d'obbligo”: se, cioè, la situazione di difficoltà persista “per una precisa volontà tesa a smobilitare un servizio che giorno dopo giorno perde qualità”, ricordando come “ancora venga servito ai pazienti un menu invernale nonostante quello estivo sia stato approvato ma non trovi esecuzione proprio per la carenza di personale”. Progressiva smobilitazione del servizio, per la CSU, “addirittura tesa a preparare il terreno ad una sua esternalizzazione”.



AS