Esplosione a Bologna. Il premier Conte visita i ricoverati. Riaperto il raccordo di Casalecchio

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte oggi ha visitato due delle persone rimaste ustionate nell'esplosione avvenuta ieri a Bologna ricoverate all'Ospedale Bufalini di Cesena. Il Presidente del Consiglio si è intrattenuto per un quarto d'ora con un poliziotto 31enne originario della provincia di Lecce e un bulgaro 17enne ricoverati. I due sono entrambi in condizioni stabili, non sono in pericolo di vita.

Senza rilasciare dichiarazioni il Presidente del Consiglio ha lasciato la struttura e si è diretto all'Ospedale Maggiore di Bologna, dove visiterà altre persone rimaste vittime ferite nell'esplosione.



Alle 9:25 è stato riaperto alle 9.25 il raccordo di Casalecchio dove ieri è parzialmente crollato un ponte dell'autostrada, dopo le analisi dei tecnici di Autostrade per l'Italia.

Riaperto anche il tratto di tangenziale compreso tra gli svincoli 2 e 3 in direzione dell'A1.



Rimane chiuso il tratto in direzione A14, ma la deviazione non riguarda coloro che dalla A1, provenendo da Milano, sono diretti verso la A14 e viceversa, il cui percorso resta inalterato.