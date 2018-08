Caporalato: partita in mattinata la marcia dei "berretti rossi"

È partita da San Severo, diretta a Foggia, la marcia denominata dei “berretti rossi”, per porre l'attenzione sul tema dello sfruttamento della manodopera in agricoltura, dopo la morte di 12 braccianti immigrati in un incidente stradale. “Basta morti sul lavoro”, “schiavi mai”: questi alcuni degli slogan che accompagnano il corteo, organizzato dall'Usb, che precede una seconda iniziativa che si terrà nel pomeriggio a Foggia. Sul tema del caporalato è intervenuto nel frattempo il Ministro delle Politiche Agricole Centinaio che ha sottolineato come vi sia scarsa applicazione della legge da parte delle aziende, e poca iniziativa nel farla rispettare. Ribadita quindi la linea già anticipata ieri dal Ministro agli Interni Salvini e dal Premier Conte: combattere senza tregua la filiera di sfruttamento della manodopera.