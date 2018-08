Ospedale: dagli ultimi 5 anni cresce l'attività del Pronto Soccorso

11173 patologie non traumatiche 3 4600 infortuni accolti nel 2017 dal Pronto Soccorso di San Marino. L'andamento del numero di accessi registra un progressivo aumento: dai 14.530 del 2013 agli oltre 16 mila del 2017

Presentati i dati dell'attività del Pronto Soccorso, aumentano gli accessi che nel 2017 sono stati 16.780, circa 250 in più rispetto a soli 5 anni fa.

Codice di gravità 33% dei casi bianco, 56% verde, 10% giallo e circa lo 0,3% rosso.

In più di 11 mila casi ha riguardato patologie non traumatiche, mentre dei 4.600 accessi derivati da infortuni, se ne contano 1790 domestici, 606 sul lavoro, 454 sportivi e 271 scolastici.

La fascia di età che registra il maggior numero di accessi è quella tra i 55 e 59 anni, mentre osservando gli incidenti stradali a far registrare il maggior numero di arrivi in Pronto Soccorso è la fascia tra i 10 e i 14 anni.

Sono state 558 le persone ricoverate nelle stanze della Degenza Breve.

Mentre per quanto riguarda l'attività del 118, sono stati 1.383 gli interventi, di cui la maggior parte nel Castello di Serravalle, seguito da Borgo Maggiore e Città.

Il monitoraggio dell’attività giornaliera del Pronto Soccorso nel 2017 ha fatto registrare un andamento oscillante tra un minimo di 27 visite in un giorno a un massimo di 70.

Il trend in aumento è stato confermato anche dai primi dati del 2018: sono state registrati picchi di 87 visite al giorno.



Nel video l'intervista il Direttore del Pronto Soccorso e Degenza Breve Antonio Morri.



Silvia Sacchi



Il comunicato stampa ISS