80s 90s Summer Party in Centro Storico

Cena e tanta musica danno il via alla stagione di eventi estivi in Repubblica

È partita ieri sera con “Summer Party in Centro Storico” la stagione estiva della Repubblica di San Marino. Una serata all’insegna della musica anni ’80 e ’90 da ascoltare, ballare e vedere. Sul ledwall allestito in piazza infatti sono state proiettati videoclip esclusivi con le migliori clip di quegli anni. L'evento, come altri in programma nel mese di agosto, è stato patrocinato dalla Segreteria di Stato per il Territorio, l'Ambiente e il Turismo, e realizzato grazie al contributo di diverse aziende sammarinesi.